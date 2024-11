Apple a de petits soucis en Chine : le développeur Beijing Bodyreader Technology Ltd accuse en effet la firme de Cupertino d’abus de position dominante sur l’App Store. Pour ne rien arranger, le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin a accepté d’examiner cette affaire, dans laquelle le créateur de l’application Bodyreader, retirée de la plateforme en 2020, réclame 3 millions de yuans (environ 420 000 dollars) pour pratiques anticoncurrentielles. Dans sa plainte, Bodyreader souligne l’incohérence des règles de l’App Store, d’autant plus que sa nouvelle application, « Qilin Century, » a été approuvée. Le développeur demande aussi à la cour d’autoriser des magasins d’applications tiers et des liens externes pour les paiements, ce qui pourrait créer un précédent. Ce litige rappelle le procès d’Epic Games contre Apple en 2021, où la commission de 30 % et le contrôle strict de l’App Store étaient déjà dénoncés par le créateur de Fortnite.

Apple a t-il quelque chose à craindre de la plainte d’un seul éditeur ? Sur le fond, les risques sont bien réels et dans le pire des cas la firme de Cupertino pourrait être obligée de modifier les règles de l’App Store comme elle a déjà dû le faire en Europe. Cette affaire pourrait entraîner des changements majeurs dans la distribution d’applications en Chine, un marché stratégique où Apple doit faire face à une concurrence accrue de la part de marques locales et en plein rebond comme Huawei.