La Chine a introduit de nouvelles lois concernant la gestion des App Store, Play Store et autres magasins applicatifs en ligne, des mesures qui exigent que les développeurs d’applications mobiles déposent auprès de Pékin les informations relatives à leur entreprise, et ce avant que leurs applications ne puissent être proposées à la vente sur les boutiques en ligne. Certains marchés d’applications mobiles en Chine, comme ceux gérés par Tencent, ont déjà commencé à appliquer cette nouvelle réglementation, mais l’on note qu’Apple n’a pas encore appliqué ces règles dans son App Store.

L’objectif déclaré de ces nouvelles règles est de lutter contre la fraude en ligne… sous couvert que les développeurs fournissent leurs informations commerciales au gouvernement. Tencent, Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà informé d ces changements les développeurs et les éditeurs d’applications, et avertissent déjà que les applications livrées sans la documentation nécessaire ne seront pas autorisées sur leurs plateformes.

Apple de son côté n’a toujours pas révélé comment l’App Store respectera ces nouvelles règles, et il semble bien que la firme de Cupertino ne vérifie pas actuellement le statut de dépôt des applications, ce qui va à l’encontre des règles nouvellement édictées. A noter que ces changements de règles peuvent affecter non seulement les applications frauduleuses, mais également les applications développées en dehors de la Chine qui nécessitent des partenaires locaux. De plus, ces règles pourraient donner au ministère chinois de l’Industrie et de l’Information (MIIT) nettement plus de contrôle sur le contenu disponible sur l’App Store, limitant potentiellement la disponibilité de certains types d’applications (notamment politiques).