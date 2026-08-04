iPhone : Apple dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars de ventes annuelles en Inde

Apple franchit un nouveau cap sur le marché indien. Les ventes annuelles du groupe auraient dépassé 10 milliards de dollars, soit environ 8,7 milliards d’euros, durant l’exercice clos en mars 2026. Un record qui confirme la montée en puissance de l’Inde parmi les marchés stratégiques du constructeur.

Les ventes d’Apple progressent à deux chiffres en Inde

Selon Bloomberg, le chiffre d’affaires réalisé dans le pays a progressé à un rythme supérieur à 10 % sur douze mois. Apple avait généré environ 9 milliards de dollars, soit près de 7,8 milliards d’euros, lors de l’exercice précédent.

L’iPhone représente toujours la majorité des revenus, mais la demande augmente également pour les MacBook et les iPad. Cette croissance accompagne l’arrivée de l’application Apple Store en Inde, qui facilite l’achat direct de produits et l’accès aux services du groupe.

Apple multiplie les boutiques et la production locale

La firme renforce parallèlement son réseau physique. Après Mumbai et New Delhi, Apple a ouvert de nouvelles boutiques à Bengaluru, Pune et Noida, avant d’inaugurer un second Apple Store à Mumbai. Cette expansion avait été confirmée par Tim Cook face à la croissance rapide de la clientèle locale.

L’Inde devient également essentielle pour la chaîne d’approvisionnement. Apple cherche depuis plusieurs années à y transférer une part croissante de la production d’iPhone afin de réduire sa dépendance à la Chine.

Le pays dirigé par Narendra Modi n’est plus seulement une base industrielle alternative à la Chine, mais devient progressivement un marché de consommation majeur pour l’ensemble de l’écosystème Apple.