Au deuxième trimestre de 2025, le marché indien des smartphones a affiché une croissance de 7 % par rapport à l’année précédente, avec un total de 39 millions d’exemplaires vendus selon les données du cabinet Canalys. Apple a été le 6e plus gros vendeur, porté par la popularité des iPhone 16, qui ont représenté plus de 55 % de ses ventes en Inde. Les modèles plus anciens, comme l’iPhone 15 et l’iPhone 13, continuent d’attirer certains clients dans des segments de prix plus abordables.

Succès des iPhone 16, mais l’iPhone 16e déçoit

Malgré le succès des iPhone 16, l’iPhone 16e, disponible depuis février, n’a pas su s’imposer. Les Indiens sont moyennement fans de son design avec un seul capteur photo et les promesses d’Apple Intelligence, jugées peu concrétisées, ne poussent pas à l’achat. Les utilisateurs ont remis en question l’intérêt de l’iPhone 16e, soulignant que ces limites ont freiné son attrait sur le marché. Ce constat contraste avec l’engouement pour les modèles plus chers.

Le marché indien reste largement dominé par les acteurs chinois et Samsung. Vivo s’est hissé en tête avec une part de marché de 21 % et une croissance de 31 %. Samsung suit avec 16 %, tandis qu’Oppo et Xiaomi se partagent la troisième place avec 13 % chacun. Realme complète le top cinq avec 9 %. Cette forte concurrence, qui s’explique notamment par des stratégies axées sur des prix compétitifs et des fonctionnalités adaptées au marché local, limite la progression d’Apple. Les marques chinoises, en particulier, capitalisent sur des des campagnes marketing agressives.

Apple mise sur l’Inde pour sa production et ses exportations

En parallèle, Apple renforce sa présence en Inde, non seulement via ses ventes, mais aussi à travers ses efforts de production. Après l’ouverture de boutiques à Mumbai et New Delhi, l’entreprise intensifie ses exportations d’iPhone fabriqués localement. En 2025, les smartphones sont devenus le principal produit d’exportation de l’Inde vers les États-Unis, Apple représentant près de 70 % des exportations de smartphones du pays au deuxième trimestre. Cette stratégie vise à diversifier la chaîne d’approvisionnement et à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, tout en stimulant l’économie indienne grâce à la création d’emplois.

Malgré une performance en demi-teinte sur le plan des ventes, Apple continue d’investir dans le marché indien, à la fois comme hub de production et comme marché stratégique. Alors que Canalys anticipe un léger recul du marché pour l’ensemble de 2025, en raison d’une demande de mise à niveau modérée avant la saison des fêtes, la marque à la pomme devra redoubler d’efforts pour renforcer son attractivité face à une concurrence toujours plus affûtée.