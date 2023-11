L’Inde prendrait-elle le relais de la Chine pour soutenir la croissance des ventes d’iPhone ? Counterpoint nous annonce en effet que les ventes d’iPhone ont atteint un nouveau pique en Inde lors du troisième trimestre. De juillet à septembre, Apple aurait ainsi écoulé plus de 2,5 millions d’iPhone en Inde, un score qui peut paraître dérisoire à l’échelle du pays mais qui l’est beaucoup moins quand on songe qu’il y a quelques années à peine, Apple vendait près de 1 million d’iPhone en Inde… par an ! Le volume de ventes sur le Q3 correspond à une croissance de 34% sur un an. L’iPhone 14 est le modèle d’iPhone le plus demandé en Inde et représente le tiers des ventes globales d’iPhone dans le pays.

Alors certes, Apple est encore loin de rentrer dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones en Inde, mais les pourcentages de ventes ne sont plus ridicules. L’iPhone représentait 4,5% du marché mobile indien en 2022, un pourcentage qui devrait grimper à 6% cette année (+38% de ventes d’iPhone en 2023). Les 9,8% d’Oppo ne sont pas encore à portée de main pour Apple, mais de petits gains en petits gains de pdm, cette perspective ne semble plus totalement impossible.