L’Apple Store de Mumbai, le premier du genre en Inde, a été inauguré dans la matinée de ce mardi 18 avril. Situé dans la zone commerciale du Bandra-Kurla Complex (BKC), ce nouvel Apple Store s’inscrit dans la continuité des centaines de boutiques qui le précèdent, jusqu’à la traditionnelle haie d’honneur organisée pour les tous premiers clients. On note que l’Apple store de Mumbai atteint les 100% de neutralité carbone et fonctionne entièrement à l’énergie renouvelable. Tim Cook était bien sûr présent lors de l’inauguration; le CEO d’Apple doit rencontrer dans la journée le premier Ministre indien Narendra Modi.

The energy, creativity, and passion in Mumbai is incredible! We are so excited to open Apple BKC — our first store in India. pic.twitter.com/talx2ZQEMl

— Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2023