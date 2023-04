Quelques heures seulement après l’ouverture du tout premier Apple Store indien situé à Mumbai, Apple a inauguré son second Apple Store dans la région, cette fois dans la capitale New Delhi. Situé dans un immense centre commercial, l’Apple Store de New Delhi a fait sensation quelques heures avant l’ouverture : la file d’attente était tellement immense que toutes les allées du centre commerciale étaient remplies de personnes attendant de rentrer dans la boutique ! Bien entendu, Tim Cook était de nouveau présent lors de cette nouvelle étape de son éreintant marathon indien.

What an incredible reception, Delhi, thank you! We’re delighted to welcome our customers to our newest store—Apple Saket! pic.twitter.com/5Jmi79ixzl — Tim Cook (@tim_cook) April 20, 2023

Le CEO d’Apple était une nouvelle fois accompagné par Deirdre O’Brien, la VP Retail d’Apple : « Nous sommes ravis d’offrir le meilleur d’Apple à nos clients à Delhi avec l’ouverture de notre deuxième magasin en Inde, Apple Saket », a ainsi déclaré Deirdre O’Brien juste avant l’ouverture. « Les incroyables membres de notre équipe ont hâte de se connecter avec la communauté locale et de les aider à trouver de nouvelles façons de poursuivre leurs passions et de libérer leur créativité grâce à nos incroyables produits et services. » On n’est jamais mieux servi que par soi-même dit-on…