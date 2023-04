Le premier Apple Store indien a ouvert ses portes cette semaine et Tim Cook a profité de ce rendez-vous pour se rendre en Inde. Le patron d’Apple a également fait plusieurs rencontres, dont celle de Narendra Modi, le Premier ministre du pays.

Tim Cook a célébré la rencontre sur Twitter. « Merci au Premier ministre Narendra Modi pour son accueil chaleureux. Nous partageons votre vision de l’impact positif que la technologie peut avoir sur l’avenir de l’Inde — de l’éducation et des développeurs à la fabrication et à l’environnement, nous nous engageons à croître et à investir dans tout le pays », a tweeté le patron d’Apple.

Dans la foulée, Tim Cook s’est entretenu avec le ministre de l’Union Ashwini Vaishnaw et le ministre d’État chargé de l’électronique et des technologies de l’information Rajeev Chandrasekhar au cours de sa visite à New Delhi. Selon l’Economic Times, le patron d’Apple a promis de continuer à créer de nouveaux emplois en Inde à mesure que l’entreprise se développe dans le pays.

L’Apple Store BKC a ouvert hier à Mumbai. Demain, il y aura le deuxième Apple Store du pays à New Delhi.

Apple nourrit de grands espoirs pour ses activités en Inde, tant en matière de vente de produits que de fabrication. D’autres boutiques devraient voir le jour et Apple compte produire davantage dans le pays.