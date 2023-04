Apple annonce aujourd’hui que les deux premiers Apple Store en Inde ouvriront leurs portes la semaine prochaine. Ce sera le 18 avril pour l’Apple Store BKC à Bombay et le 20 pour la boutique Saket à Delhi.

« Ces nouveaux points de vente marquent une expansion significative en Inde qui offrira de nouvelles façons de naviguer, de découvrir et d’acheter les produits Apple, avec un service et une expérience exceptionnels pour les clients », indique la société dans un communiqué.

La barricade pour l’Apple Store Saket a été dévoilée aujourd’hui et présente un design qui s’inspire des nombreuses portes de Delhi, chacune signifiant un nouveau chapitre du passé historique de la ville. Cette œuvre d’art colorée célèbre le deuxième magasin Apple en Inde, situé en plein cœur de la capitale du pays. À partir du 20 avril, les clients pourront s’y arrêter pour découvrir la dernière gamme de produits Apple, trouver l’inspiration créative et bénéficier d’une assistance de la part de l’équipe.

Aussi, un atelier Today at Apple qui a pour nom Mumbai Rising est annoncé. Il sera disponible jusqu’à l’été à l’Apple Store BKC à Bombay. Réunissant les visiteurs, les artistes locaux et les créateurs, ces sessions proposeront des activités pratiques avec les produits et services Apple qui célèbrent la communauté locale et la culture de Bombay.

Pour rappel, cela fait un moment maintenant qu’Apple veut ouvrir ses propres boutiques physiques en Inde. Ce fut compliqué, mais le groupe y est finalement arrivé.