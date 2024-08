Les iPhone 16 seront bientôt annoncés, mais quels seront les modèles les plus populaires ? Si l’on base sur les commandes d’Apple au niveau des fournisseurs, ce seront largement les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Selon The Elec, LG Innotech est l’unique fournisseur du téléobjectif avec le système tétraprisme, qui permettra notamment d’avoir un zoom optique x5. C’est déjà disponible sur l’iPhone 15 Pro Max et cela va débarquer cette année sur l’iPhone 16 Pro.

Selon les calculs des chaînes de production qui se base sur les commandes d’Apple, les iPhone 16 Pro et 16 Pro devraient respectivement représenter 30% et 37% de la production, soit 67% ensemble. L’iPhone 16 standard représenterait 27% et l’iPhone 16 Plus se contenterait d’une part de 6%.

Apple limite la production initiale à LG afin de garantir la fiabilité, mais l’entreprise devrait ensuite ajouter un deuxième fournisseur (Cowell ou Foxconn) lorsque ces groupes auront démontré leur capacité à respecter les normes de qualité et les taux de rendement pour le téléobjectif.

Apple annoncera ses iPhone 16 en septembre. Quelques indices suggèrent que la présentation se fera le 10 septembre. Apple devrait logiquement envoyer les invitations la semaine prochaine, ce qui permettra de connaître la date exacte pour la keynote. Cette conférence sera aussi l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 10 et Ultra 3, ainsi que de nouveaux AirPods.