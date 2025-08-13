Selon les données du cabinet IDC, Samsung a eu une part de marché de 49 % au deuxième trimestre de 2025 sur le marché indien des smartphones très haut de gamme (dont le prix est supérieur à 800 dollars), détrônant Apple de la première place du classement.

Samsung passe devant Apple

Samsung est donc la nouvelle marque numéro un sur le marché indien des smartphones haut de gamme. Apple occupe la deuxième place avec une part de marché de 48 %. IDC indique que les Galaxy S24 et Galaxy S25 ont été des modèles clés dans ce segment pour Samsung. Pour Apple, ce sont les iPhone 16 et iPhone 16 Plus qui ont dominé.

Dans le segment haut de gamme (à partir de 600 dollars), les iPhone 16 et iPhone 15 ont représenté ensemble plus de 60 % des ventes.

Si l’on prend l’ensemble du marché des téléphones portables en Inde, Apple est le septième constructeur avec une part de marché de 7,5 %, contre 6,7 % à la même période il y a un an. Les ventes d’iPhone ont progressé de 19,7 %.

La première place est occupée par Vivo. Sa part de marché est de 19 % contre 16,5 % auparavant. Les ventes de ses smartphones ont enregistré une hausse de 21 %. Samsung est à la deuxième place avec une part de marché de 14,5 % contre 12,9 % à base comparable. Les ventes de ses Galaxy ont connu une hausse de 21 %. Le podium se boucle avec Oppo et sa part de marché de 13,4 % contre 11,5 % avant. Ses ventes ont grimpé de 25,4 %.

À l’arrivée, il y a eu 37 millions de smartphones vendus en Inde au deuxième trimestre, soit une hausse de 7,3 % sur un an. IDC précise que l’iPhone 16 a été le modèle le plus vendu en Inde au cours du premier semestre de 2025, représentant 4 % des ventes totales en Inde pendant cette période.