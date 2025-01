Si Apple connait quelques difficultés en Chine sous la pression d’une concurrence locale de plus en plus féroce, la tendance est tout autre en Inde. L’iPhone avait pourtant démarré très timidement dans le pays dirigé par Narendra Modi, les parts de marché peinant même longtemps à dépasser l’unique point de pourcentage. Les efforts d’Apple concernant les circuits de distribution ainsi que la multiplication des offres promotionnelles et des achats à crédits en 24x (à taux zéro) auront fini par payer : Moneycontrol affirme en effet sur la base des chiffres d’IDC et de Counterpoint Researchque que la Pdm d’Apple sur le marché mobile indien s’est située entre 9 et 10% de Pdm sur le quatrième trimestre 2024, ce qui est du jamais vu pour la firme à la pomme ! Ce très bon score permet à Apple de rentrer dans le top 5 des plus gros vendeurs de mobiles en Inde, un résultat qui aurait sans doute paru inespéré pour les dirigeants d’Apple il y a à peine 3 ans.

L’iPhone serait même devenu le smartphone préféré des jeunes indiens, à l’instar de ce que l’on peut déjà constater aux États-Unis ou en Europe. Les chiffres d’IDC et de Counterpoint montreraient en outre qu’Apple a écoulé près de 12 millions d’iPhone en Inde sur l’année 2024, des ventes en très forte progression par rapport à 2023 (9 millions d’iPhone). Apple profite aussi de la progression d’ensemble du marché mobile en Inde, qui serait passé de 145 millions d’unités écoulées en 2023 à 154 millions en 2024. Apple compterait donc à lui seul pour le tiers de cette croissance annuelle…