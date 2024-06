Samsung a de nouveau du mordant sur le marché du smartphone. Après s’être laissé distancé par Apple en 2023 (ce qui n’était plus arrivé depuis plus de 10 ans), le géant sud-coréen reprend du poil de la bête depuis le début de l’année, au point de renverser l’ordre établi sur les 12 derniers mois (de mars 2023 à mars 2024). Si l’on en croit en effet les chiffres compilés par le CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), les Galaxy de Samsung occupent 38% de Pdm aux Etats-Unis sur l’année écoulée (jusqu’à fin mars), contre 33% pour Apple. Motorola est à bonne distance avec 13% de Pdm, suivi par les Pixel de Google (6%).

Si Apple est de nouveau distancé sur son marché intérieur, le californien se rattrape allègrement en terme de rentabilité. Le CIRP note enfin que près des 2/3 des iPhone vendus sont des modèles haut de gamme, contre 42% pour Samsung. Au vu du prix élevé des iPhone et de l’énorme marge pratiquée par Apple, il n’y a même pas de discussion pour savoir quelle entreprise récupèrera le plus de cash et de bénéfices au terme de l’exercice.

Les iPhone SE et les modèles d’iPhone plus anciens occupent 36% des ventes d’iPhone, mais là encore, Apple continue de s’engraisser grâce à une copieuse marge. Apple est donc assez mal parti pour réitérer le coup de l’an dernier (où il était passé devant Samsung au plan mondial), mais que l’on se rassure, les finances du géant américain ne sont pas menacées.