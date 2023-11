Comme partout ailleurs ou presque, le marché mobile ne se porte pas très bien sur le territoire américain. Dans ce contexte, Apple est parvenu une fois de plus à accroître la part de marché de l’iPhone sur le troisième trimestre, et ce alors même que les ventes d’iPhone sont en baisse de 11% sur la période. Le fait est que les poursuivants d’Apple, soit Samsung, Motorola, Google et Alcatel, accusent des baisses de ventes en pourcentage de 26 à 51%, un effondrement qui explique pourquoi la part de marché de l’iPhone grimpe de 50% sur le Q3 2022 à 55% sur le Q3 2023. Les plus nostalgiques noteront aussi sans doute le retour au premier plan de Motorola et Alcatel, deux fabricants mobiles majeurs des années 2000.

Les analystes de Counterpoint estiment que la baisse des ventes du côté de l’iPhone est en partie imputable au lancement un peu plus tardif de l’iPhone 15 sur le marché US par rapport à l’iPhone 14. Conterpoint estime en outre que les ventes vont fortement repartir à la hausse sur le Q4, ce qui devrait une fois de plus avantager Apple sachant que le géant américain est le fabricant de mobile qui voit ses ventes le plus fortement augmenter sur la période des fêtes de fin d’année.