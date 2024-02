L’iPhone ne cesse de gagner des parts de marché aux Etats-Unis… alors même que ses ventes continuent de baisser. Counterpoint note ainsi que sur le mois de janvier, « Apple a surperformé la plupart des marques, l’iPhone continuant de gagner des parts de marché avec des ventes en baisse à un chiffre. » explique Jeff Fieldhack, directeur de recherche pour Counterpoint. « Nous continuons de constater de fortes promotions pour la série iPhone 15 en post-paiement et il existe encore un intérêt significatif pour les modèles plus anciens comme l’iPhone 11 et l’iPhone 12 parmi les personnes soucieuses des coûts. Cette combinaison permet à Apple de maintenir sa stabilité sur un marché connaissant des baisses à deux chiffres. »

Les ventes d’iPhone sont donc en baisse aux Etats-Unis en ce début d’année 2024, et si la part de marché augmente malgré tout, c’est tout simplement parce que le reste du marché mobile dégringole dans des proportions nettement plus importantes encore. Counterpoint note ainsi que les ventes de smartphones ont chuté de 10% aux Etats-Unis sur le mois de janvier, une baisse sensible qui semble annoncer une année compliquée pour le secteur mobile dans son ensemble.