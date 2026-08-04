L’application Google Health se met à jour sur iPhone avec la possibilité de synchroniser les données avec l’application Santé d’Apple. Cela va notamment intéressant les utilisateurs de Fitbit (qui appartient à Google).

Une synchronisation entre Google Health et Apple Santé

Avec Google Health, vous définissez votre but. L’application vous donne une vue d’ensemble de votre forme physique, sommeil et état de santé général. Identifiez des tendances clés et atteignez vos objectifs à votre rythme, en sachant que vos données restent privées et sécurisées. Voilà maintenant que s’ajoute la synchronisation avec l’application Santé d’Apple.

Les notes de Google Health indiquent : « Synchronisez avec Santé d’Apple. Partagez vos données (historique d’exercices, sommeil, constantes, nombre de pas, etc.) de Google Health vers Apple Santé ». En revanche, les données de la variabilité de la fréquence cardiaque ne sont pas synchronisées.

À ses débuts, Google Health proposait une intégration dans un sens avec Apple Santé. L’application pouvait lire et importer les données de santé enregistrées par un iPhone, une Apple Watch et d’autres applications se reposant sur HealthKit, mais elle ne pouvait pas répercuter les données de Fitbit dans Apple Santé. Par conséquent, il fallait magouiller en passant par une application tierce pour transférer les données. Ce n’est plus nécessaire désormais, puisque c’est pris en charge nativement.

Google Health est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone.