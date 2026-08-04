OpenAI tacle Apple pour l’injonction préliminaire et ses erreurs

Apple réclame une injonction préliminaire et une découverte accélérée contre OpenAI et deux anciens employés, accusés d’avoir volé des secrets industriels liés à ses produits. Une plainte a été déposée en juillet. Dans le même temps, OpenAI a décidé de répondre à cette requête.
Des erreurs d’Apple pointées du doigt
OpenAI note qu’Apple a contacté la mauvaise personne par e-mail lors d’une tentative de résolution amiable avant le procès et qu’une discussion avec son avocat général n’a jamais eu lieu. Cette version des faits, qui a déjà fuité dans la presse, s’inscrit dans une contre-offensive publique où OpenAI rejette en bloc les accusations formulées par le fabricant de l’iPhone.
Chang Liu, ex-ingénieur électrique d’Apple, et Tang Tan, ancien vice-président du design produit ayant travaillé sur l’iPhone et l’Apple Watch, sont les deux anciens employés directement nommés dans la plainte. Apple a demandé des dépositions de ces deux hommes ainsi que d’autres salariés d’OpenAI dans le cadre de sa procédure de découverte accélérée.
OpenAI veut démonter la plainte d’Apple
OpenAI a construit sa réponse publique autour de plusieurs axes distincts destinés à démonter la plainte d’Apple. Ces arguments couvrent à la fois le fond de l’accusation et sa forme procédurale. Voici ce qu’écrit OpenAI :
Apple accuse également Tang Tan d’avoir tenté d’obtenir et d’utiliser ses secrets commerciaux. Cependant, Tang a toujours clairement fait savoir à son équipe que nous ne voulions pas, et ne devions pas, utiliser d’informations confidentielles provenant d’autres entreprises. Tang a travaillé chez Apple pendant plus de 24 ans et était largement reconnu comme l’un des dirigeants les plus innovants de l’entreprise.
Apple accuse Chang Liu d’avoir accédé à des informations confidentielles de l’entreprise après avoir quitté celle-ci, mais n’admet que maintenant que des employés d’Apple l’ont contacté pour lui demander de les aider à localiser ces informations. Apple tente désormais de rejeter la responsabilité sur un « accès résiduel », mais la société omet de préciser qu’il s’agit d’un problème courant chez Apple dû à une mauvaise gestion des droits d’accès au système lorsque des employés quittent l’entreprise. Concrètement, cela signifie que d’anciens employés qui s’efforcent d’agir correctement au moment de leur départ continuent d’avoir accès aux fichiers d’Apple, même s’ils n’en veulent pas ou n’en ont même pas connaissance.
Ce dernier point est en lien avec iCloud et l’accès des employés. Il se trouve que le sujet a été évoqué pas plus tard qu’hier. Aussi, cette accusation retourne en partie la responsabilité vers Apple lui-même, suggérant que la fuite éventuelle de documents relèverait davantage d’une faille organisationnelle interne que d’une intention malveillante des personnes visées par la plainte.
OpenAI ajoute :
Apple est l’une des meilleures entreprises de tous les temps et s’est forgée une réputation de souci du moindre détail. Cette action en justice, menée avec négligence, agressivité et d’une manière étrangement personnelle, n’est malheureusement pas à la hauteur de cette réputation.
Nous aurions souhaité qu’Apple nous fasse part de ces préoccupations avant d’intenter son action en justice et nous aurions été ravis de clarifier tout cela avec eux. Nous avons pris au sérieux les allégations contenues dans la plainte et avons proposé de collaborer avec Apple pour résoudre ce problème. Au lieu de cela, ils tentent de modifier leur version des faits, notamment en formulant des accusations vagues à l’encontre d’autres anciens employés, et continueront probablement à recourir à cette tactique.
La demande d’injonction préliminaire d’Apple repose à la fois sur des informations erronées et est totalement inutile car nous ne détenons ni ne souhaitons détenir aucun de leurs secrets commerciaux. Nous sommes bien plus intéressés par la création de produits et de technologies innovants qui repoussent les limites du possible.
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