OpenAI tacle Apple pour l’injonction préliminaire et ses erreurs

Apple réclame une injonction préliminaire et une découverte accélérée contre OpenAI et deux anciens employés, accusés d’avoir volé des secrets industriels liés à ses produits. Une plainte a été déposée en juillet. Dans le même temps, OpenAI a décidé de répondre à cette requête.

Des erreurs d’Apple pointées du doigt

OpenAI note qu’Apple a contacté la mauvaise personne par e-mail lors d’une tentative de résolution amiable avant le procès et qu’une discussion avec son avocat général n’a jamais eu lieu. Cette version des faits, qui a déjà fuité dans la presse, s’inscrit dans une contre-offensive publique où OpenAI rejette en bloc les accusations formulées par le fabricant de l’iPhone.

Chang Liu, ex-ingénieur électrique d’Apple, et Tang Tan, ancien vice-président du design produit ayant travaillé sur l’iPhone et l’Apple Watch, sont les deux anciens employés directement nommés dans la plainte. Apple a demandé des dépositions de ces deux hommes ainsi que d’autres salariés d’OpenAI dans le cadre de sa procédure de découverte accélérée.

OpenAI veut démonter la plainte d’Apple

OpenAI a construit sa réponse publique autour de plusieurs axes distincts destinés à démonter la plainte d’Apple. Ces arguments couvrent à la fois le fond de l’accusation et sa forme procédurale. Voici ce qu’écrit OpenAI :

Apple accuse également Tang Tan d’avoir tenté d’obtenir et d’utiliser ses secrets commerciaux. Cependant, Tang a toujours clairement fait savoir à son équipe que nous ne voulions pas, et ne devions pas, utiliser d’informations confidentielles provenant d’autres entreprises. Tang a travaillé chez Apple pendant plus de 24 ans et était largement reconnu comme l’un des dirigeants les plus innovants de l’entreprise. Apple accuse Chang Liu d’avoir accédé à des informations confidentielles de l’entreprise après avoir quitté celle-ci, mais n’admet que maintenant que des employés d’Apple l’ont contacté pour lui demander de les aider à localiser ces informations. Apple tente désormais de rejeter la responsabilité sur un « accès résiduel », mais la société omet de préciser qu’il s’agit d’un problème courant chez Apple dû à une mauvaise gestion des droits d’accès au système lorsque des employés quittent l’entreprise. Concrètement, cela signifie que d’anciens employés qui s’efforcent d’agir correctement au moment de leur départ continuent d’avoir accès aux fichiers d’Apple, même s’ils n’en veulent pas ou n’en ont même pas connaissance.

Ce dernier point est en lien avec iCloud et l’accès des employés. Il se trouve que le sujet a été évoqué pas plus tard qu’hier. Aussi, cette accusation retourne en partie la responsabilité vers Apple lui-même, suggérant que la fuite éventuelle de documents relèverait davantage d’une faille organisationnelle interne que d’une intention malveillante des personnes visées par la plainte.

OpenAI ajoute :