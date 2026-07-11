Apple a déposé une plainte contre OpenAI, accusant le créateur de ChatGPT d’avoir orchestré un vol systématique de secrets commerciaux portant sur des technologies de puce, des composants et des relations avec ses fournisseurs.

Deux anciens employés Apple au cœur des accusations

La plainte cible nommément Tang Tan, ancien designer chez Apple devenu responsable matériel chez OpenAI, ainsi que Chang Liu, ex-ingénieur électrique d’Apple. Le fabricant d’iPhone les accuse d’avoir dirigé un vaste transfert d’informations confidentielles concernant des produits non commercialisés, en s’appuyant notamment sur des documents internes classés « Ce qu’il faut savoir » et sur le vol de pièces physiques comme des batteries, des SIP (système de circuits intégrés confinés dans un seul module) ou des cartes logiques lors d’entretiens d’embauche.

Apple affirme en outre que Tang Tan et Chang Liu ont incité des candidats à l’embauche à apporter des prototypes et des composants d’Apple lors d’entretiens d’embauche, à divulguer des informations sur des produits non encore commercialisés et sur des processus de fabrication et à aider OpenAI à approcher des fournisseurs d’Apple en utilisant des informations confidentielles.

Un échange particulièrement révélateur figure dans la plainte, où Chang Liu écrit à une employée d’Apple nommée Yu-Ting « Alyssa » Peng : « LOL, j’ai découvert que je peux accéder au [stockage réseau], c’est tellement drôle ». Chang Liu a en effet conservé un ordinateur portable fourni par Apple après avoir quitté l’entreprise et a exploité une faille de sécurité pour télécharger des dizaines de documents confidentiels d’Apple alors qu’il travaillait chez OpenAI. Il a entretenu des relations avec Yu-Ting « Alyssa » Peng qui continuait à lui communiquer des informations sur les projets de l’entreprise, ses choix de fournisseurs et des détails techniques.

La plainte évoque également un stratagème par lequel OpenAI a trompé un fournisseur en prétendant disposer de l’autorisation d’Apple pour utiliser une technique spécifique de finition métallique.

Une culture du vol selon Apple

La plainte va au delà des accusations individuelles pour viser directement les pratiques internes d’OpenAI. Elle affirme sans détour qu’« OpenAI s’est tourné vers le détournement de secrets commerciaux pour profiter gratuitement de décennies d’innovation d’Apple ». Apple précise que plus de 400 de ses anciens employés travaillent désormais chez OpenAI, un chiffre qui illustre l’ampleur des mouvements de personnel entre les deux entreprises.

Dans un communiqué aux médias, Apple a exposé les fondements de sa démarche judiciaire :

Chez Apple, nos équipes développent sans cesse des technologies révolutionnaires afin de créer les meilleurs produits et services au monde, et nous prenons très au sérieux la protection de leur travail et de leur propriété intellectuelle. Récemment, des preuves significatives ont émergé, suggérant que des personnes employées par OpenAI ont indûment détourné des informations secrètes et confidentielles d’Apple concernant nos technologies, processus et produits non encore commercialisés. Nous défendrons toujours le fruit du travail acharné et les innovations de nos équipes, et nous prenons toutes les mesures appropriées à cet effet.

Une réponse mesurée d’OpenAI

Apple précise avoir tenté de contacter OpenAI dès février 2026 pour évoquer ces préoccupations, sans obtenir de réponse de la part de l’entreprise. La plainte inclut également io Products, la start-up de design fondée par Jony Ive et rachetée par OpenAI, bien que ni Jony Ive ni Sam Altman (patron d’OpenAI) ne soient personnellement nommés dans la procédure. Apple réclame une injonction ainsi que des dommages et intérêts dont le montant reste à déterminer, en plus de poursuites distinctes contre Tang Tan et Chang Liu pour rupture de contrat.

OpenAI a réagi de manière laconique face à ces accusations, indiquant :

Nous n’avons aucun intérêt pour les secrets commerciaux d’autres entreprises. Nous restons concentrés sur la construction de technologies innovantes qui donnent du pouvoir aux gens partout dans le monde.

Cette affaire intervient dans un contexte particulier, alors que les deux entreprises restent partenaires sur l’intégration de ChatGPT à Siri, un partenariat qu’Apple n’a pas remis en cause malgré la gravité des accusations portées devant la justice.