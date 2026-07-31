On semble bel et bien se diriger vers une hausse de prix pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cela a déjà été évoqué et l’analyste Jeff Pu annonce à son tour un tarif en hausse de 250 à 300 dollars.

300 $ de plus pour le prix des iPhone 18 Pro ?

Selon l’analyste, Apple va augmenter le prix des iPhone 18 Pro à cause des coûts en hausse pour la RAM, le stockage, ainsi que pour la gravure en 2 nm de la puce A20 Pro qui fera ses débuts avec cette génération de smartphones. En comparaison, l’A19 Pro des iPhone 17 Pro utilise un processus de gravure en 3 nm. Le gain au niveau de la finesse va améliorer les performances et l’autonomie.

À quels prix s’attendre pour les iPhone 18 Pro ? Chez Apple, l’iPhone 17 Pro débute à 1 099 dollars. Cela monte à 1 199 dollars pour l’iPhone 17 Pro Max. En prenant en compte une hausse de 300 dollars, cela signifierait que l’iPhone 18 Pro débuterait à 1 399 dollars et le modèle Pro Max à 1 499 dollars. Autant dire que ça pique.

En France, l’iPhone 17 Pro commence à 1 329 euros. Si l’on part du principe que la hausse sera autour de 300 euros, alors l’iPhone 18 Pro débutera à 1 629 euros et le modèle Pro Max à 1 779 euros.

Pour rappel, Apple a déjà augmenté les prix de plusieurs produits, dont les Mac et les iPad. Les iPhone, Apple Watch et AirPods n’ont pas vu leurs tarifs bouger pour le moment, mais nous savons très bien que tout cela est temporaire.

Que dire de l’iPhone Ultra ? Apple prévoit cette année son premier iPhone pliable et les prix devraient là aussi être élevés. Les premières rumeurs évoquaient des tarifs autour de 2 000 dollars. Au vu de la pénurie de RAM et du stockage, il faut davantage s’attendre à un tarif plus proche de 2 500 dollars. Par conséquent, on dépasserait très facilement les 2 000 euros en France.