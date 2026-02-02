Apple subit de plein fouet l’envolée des coûts de production liée à la pénurie mondiale de RAM, mais les iPhone 18 ne devraient pas voir leurs prix valser pour autant. L’analyste Ming-Chi Kuo prévoit que la stratégie actuelle d’Apple consiste à éviter autant que possible d’augmenter les prix pour la génération à venir, suggérant un maintien des tarifs par rapport aux iPhone 17. Malgré tout, il y a une incertitude.

Le marché des semi-conducteurs traverse une zone de turbulences en ce moment. La demande pour les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle a provoqué une rupture d’équilibre entre l’offre et la demande. Les géants du secteur comme TSMC, Samsung et SK Hynix tournent à plein régime mais peinent à suivre la cadence. Conséquence directe : les prix s’envolent. Le cabinet d’études TrendForce estime que les contrats pour la RAM pourraient bondir de 90 à 95 % ce trimestre par rapport au précédent, tandis que le stockage NAND grimperait de 55 à 60 %.

Cette ruée vers l’IA a même bouleversé la hiérarchie des clients chez TSMC. Malgré des ventes record d’iPhone au dernier trimestre, Apple a été détrôné par Nvidia, devenu le plus gros client du fondeur.

La gestion rigoureuse des marges comme bouclier

Face à cette inflation des composants, Tim Cook, le patron d’Apple, a joué la carte de la transparence lors de la présentation des résultats financiers la semaine dernière. Il a reconnu que cette hausse aura « un peu plus d’impact » sur la marge brute de l’entreprise au cours du trimestre actuel. Cependant, la firme de Cupertino conserve une santé financière robuste, projetant une croissance de son chiffre d’affaires de 13 à 16 % sur un an et une marge brute solide située entre 48 et 49 %.

Pour absorber le choc sans pénaliser les clients, Apple compte sur sa bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement. Tim Cook a indiqué que l’entreprise examinerait « une gamme d’options » pour faire face à la situation. Selon DigiTimes, cette stratégie pourrait passer par une pression accrue sur les partenaires. Certains fournisseurs s’attendent à ce qu’Apple intensifie ses exigences de réduction des coûts. Reste à savoir si ces négociations viseront directement les fabricants de mémoire ou si l’entreprise cherchera à compenser en serrant la vis sur d’autres composants.

Historiquement, Apple a toujours été réticent à répercuter les hausses de coûts de production sur ses clients finaux. Tout porte donc à croire que la marque fera tout pour maintenir sa grille tarifaire intacte lors du lancement de ses iPhone 18 en septembre.