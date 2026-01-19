Les iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold, à savoir le modèle pliable, auraient un point commun : tous embarqueraient la même quantité de mémoire, à savoir 12 Go de RAM.

12 Go de RAM sur nouveaux iPhone

Il faut savoir que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max (et l’iPhone Air accessoirement) ont déjà le droit à 12 Go de RAM. Le gagnant dans l’histoire serait donc l’iPhone 18 standard. En comparaison, l’iPhone 17 standard propose 8 Go de RAM.

La quantité de RAM avait déjà évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo il y a plusieurs mois de cela, tout comme par le média coréen The Bell. L’analyste Jeff Pu vient maintenant « confirmer » l’information avec ses propres sources. Il parle de 12 Go de RAM LPDDR5. On notera toutefois qu’il se focalise sur les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold.

En résumé, voici la gamme actuelle :

iPhone 17 : 8 Go de RAM

iPhone 17 Pro : 12 Go de RAM

iPhone 17 Pro Max : 12 Go de RAM

iPhone Air : 12 Go de RAM

Et voici la prochaine génération :

iPhone 18 : 12 Go de RAM

iPhone 18 Pro : 12 Go de RAM

iPhone 18 Pro Max : 12 Go de RAM

iPhone Fold : 12 Go de RAM

Qu’en est-il de l’iPhone Air 2 ? Il n’y a pas de mention pour l’instant. Mais étant donné que le modèle existant a 12 Go de RAM, on peut se douter que le suivant ne va pas soudainement baisser.

Des améliorations avec les puces A20

En parlant de la RAM, une précédente fuite a indiqué que la puce A20 des iPhone 18 s’appuierait sur une nouvelle méthode permettant d’intégrer directement des composants comme le SoC (système sur puce) et la RAM au niveau de la tranche, avant la découpe en puces individuelles.

Grâce à cette intégration, les connexions entre les composants ne nécessitent plus un système dédié. Cela offre des avantages thermiques et une meilleure intégrité des signaux. Ainsi, la puce se rapproche physiquement de la mémoire embarquée, ce qui booste les performances tout en réduisant potentiellement la consommation énergétique.

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold arriveraient en septembre, là où l’iPhone 18 standard attendrait le début de 2027.