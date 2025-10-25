Apple s’apprêterait à équiper l’ensemble de ses iPhone 18, dont le modèle standard, avec 12 Go de RAM. Cette décision marquerait une augmentation de 50 % pour le modèle de base et mettrait fin à la segmentation de la mémoire vive observée sur la génération actuelle, à savoir les iPhone 17.

12 Go de RAM pour tous les iPhone 18

Cette année, Apple a déjà fait passer les iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max à 12 Go de RAM, principalement pour répondre aux exigences de traitement local pour l’IA avec Apple Intelligence. Seul l’iPhone 17 standard reste à 8 Go. Pour les iPhone 18, Apple chercherait à atteindre une parité de mémoire vive sur tous ses appareils.

Cette uniformisation à 12 Go semble également influencée par des contraintes de production. Selon le média coréen The Bell, Apple aurait demandé à Samsung, son fournisseur clé, d’augmenter ses livraisons de puces LPDDR5X. Or, ces composants haute performance lancés en 2024 ne sont disponibles qu’en 12 Go ou 16 Go, rendant l’intégration de 8 Go techniquement improbable. Des discussions sont aussi en cours avec SK Hynix et Micron pour sécuriser l’approvisionnement.

D’autre part, il a déjà été rapporté que le calendrier de sortie va évoluer pour les iPhone 18. Pour la première fois, la sortie des différents modèles serait échelonnée.

La vague de lancement de septembre 2026 ne concernerait que les modèles premium : iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable. Les modèles plus accessibles, à savoir l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, ne débarqueraient qu’au cours du premier semestre 2027.