La fiche technique des iPhone 18 Pro et iPhone Fold, à savoir le smartphone pliable d’Apple, se dévoile aujourd’hui grâce aux informations de l’analyste Jeff Pu. Plusieurs éléments étaient déjà connus par le biais de précédentes fuites.

Les détails techniques des iPhone 18 Pro et Pro Max

Voici donc les supposées caractéristiques techniques de l’iPhone 18 Pro :

Sortie : septembre 2026

Écran : 6,3 pouces

Processeur : A20 Pro (gravure en 2 nm + WMCM)

RAM : 12 Go (LPD5)

Capteur photo avant : 18 mégapixels (lentille 6P)

Capteurs photo arrière : 48 mégapixels (lentille 7P VA) + périscope 48 mégapixels + 48 mégapixels (6P)

Biométrique : Face ID et Dynamic Island plus petite

Coque : aluminium

Modem 5G : Apple C2

Les caractéristiques pour l’iPhone 18 Pro Max sont identiques, à l’exception que l’écran sera plus grand avec une surface de 6,9 pouces. Il n’y a pas de véritable surprise ici, sachant que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont déjà plus que similaires.

Touch ID de retour avec l’iPhone pliable

Place maintenant aux caractéristiques pour l’iPhone Fold :

Sortie : septembre 2026

Écrans : 5,3 pouces à l’extérieur et 7,8 pouces à l’intérieur

Processeur : A20 Pro (gravure en 2 nm + WMCM)

RAM : 12 Go (LPD5)

Capteurs photo avant : 18 mégapixels (une fois plié) + 18 mégapixels (une fois déplié)

Capteurs photo arrière : 48 mégapixels (lentille 7P) + 48 mégapixels (lentille 6P)

Biométrique : Touch ID

Coque : aluminium + titane

Modem 5G : Apple C2

Un élément notable (mais déjà révélé par de précédentes fuites) est le fait qu’il y aura le retour de Touch ID sur un iPhone premium et non Face ID. Il n’est pas encore précisé si ce sera comme sur iPad avec le capteur d’empreintes au niveau du bouton d’allumage ou s’il y aura le capteur sous l’écran.

Jeff Pu dit s’attendre à ce qu’Apple gagne des parts de marché dans un marché des smartphones en déclin qui devrait reculer d’environ 4 %. Cela s’explique par une croissance prévue de 2 % des ventes d’iPhone qui devraient atteindre 250 millions d’exemplaires, ce qui porterait la part de marché d’Apple à 21 %, contre 20 % en 2025 et 19 % en 2024.

Pour rappel, Apple changerait son calendrier avec la sortie des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold en septembre 2026, puis l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e au début de 2027.