La crise mondiale de la mémoire vive (RAM) et du stockage commence à peser sur les géants de la tech et Apple ne fait pas exception. Lors de l’appel téléphonique qui a suivi les résultats financiers du premier trimestre fiscal 2026, Tim Cook a confirmé que les contraintes d’approvisionnement en mémoire allaient impacter les marges de l’entreprise dès le deuxième trimestre. Le dirigeant a averti qu’Apple étudiait actuellement « un éventail d’options » pour contrer cette inflation des coûts de production qui touche les iPhone, les Mac et plus.

Tim Cook parle d’un « impact minimal »

Pressé par les analystes de préciser si ces leviers incluraient une augmentation des prix pour le consommateur final, Tim Cook a esquivé sans fermer la porte : « Je ne voudrais pas spéculer là-dessus ». Il a ajouté, énigmatique : « Il y a différents leviers que nous pouvons activer, et qui sait quel sera leur succès, mais il y a juste toute une gamme d’options ». De même, il a parlé d’un « impact minimal » sur le trimestre qui vient de se terminer, tout en reconnaissant que la situation sera un peu différente pour le trimestre en cours.

Malgré ce vent contraire, la direction d’Apple reste optimiste sur sa rentabilité. Le directeur financier Kevan Parekh a annoncé une prévision de marge brute comprise entre 48 % et 49 % pour le trimestre en cours, un chiffre stable par rapport aux 48 % réalisés sur la période qui vient de s’achever.

Il y a peu, l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple s’efforcera à maintenir un prix stable pour les iPhone 18. Selon ses dires, le fabricant absorbera la hausse des coûts de production plutôt que de la répercuter immédiatement sur les clients, une stratégie visant à consolider ses parts de marché face à une concurrence fragilisée.

Des marges sauvées par les services

Pour maintenir ce cap malgré la facture salée des composants, Apple compte sur un effet de mix favorable. La stratégie repose sur la croissance continue de la division des services (iCloud, App Store, Apple Music, etc), véritable vache à lait avec une marge brute record de 76,5 % au dernier trimestre (contre 40,7 % pour les produits matériels). Le chiffre d’affaires trimestriel pour les services a été de 30,01 milliards de dollars, en hausse de 13,94 % sur un an. Cette dynamique devrait permettre de compenser la perte de levier saisonnière et la pression sur les coûts matériels, évitant peut-être, ou limitant, la nécessité de toucher au portefeuille des clients.