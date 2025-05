Les droits de douane vont-ils obliger Apple à augmenter les prix des iPhone, Mac et d’autres produits ? Tim Cook a été questionné sur le sujet et il a répondu. Il faut surtout retenir qu’il n’exclut pas l’idée à l’avenir.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers, le patron d’Apple a déclaré :

Il est évident que nous sommes très engagés dans les discussions sur les droits de douane. Nous croyons en l’engagement et nous continuerons à le faire. En ce qui concerne les prix, nous n’avons rien à annoncer aujourd’hui. Je dirai simplement que l’équipe opérationnelle a fait un travail incroyable en optimisant la chaîne d’approvisionnement des stocks et nous continuerons évidemment à le faire dans la mesure du possible.

Une possible hausse de prix aux États-Unis… et dans le monde ?

La grande question est de savoir si la potentielle hausse de prix va uniquement concerner les États-Unis ou si elle va aussi s’appliquer dans le reste du monde. Les droits de douane sont uniquement aux États-Unis, donc la réponse semble assez logique. Pour autant, certaines entreprises semblent étaler les coûts dans différents pays afin d’éviter de faire payer le prix fort aux Américains.

Il y a plusieurs exemples. Le dernier en date a eu lieu hier, avec Microsoft annonçant une hausse de prix pour ses Xbox Series X et S, ainsi que pour les manettes et les jeux. Il se trouve que la hausse de prix a concerné le monde entier et non uniquement les États-Unis. Le pays d’Amérique du Nord est le principal marché de Microsoft pour les consoles. Le groupe a donc certainement décidé d’appliquer une hausse de prix partout au lieu de le faire uniquement aux États-Unis, de quoi éviter un énorme changement tarifaire pour les Américains.

Dans le cas d’Apple, le nécessaire est fait pour réduire la production en Chine (où les droits de douane atteignent 145 %). Apple accélère notamment la production d’iPhone en Inde afin que ces modèles soient vendus aux États-Unis.