Malgré une pénurie mondiale de mémoire vive (RAM) qui menace l’industrie électronique en 2026, Apple s’efforcerait de maintenir un prix stable pour les iPhone 18. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino absorbera la hausse des coûts de production plutôt que de la répercuter immédiatement sur les clients, une stratégie visant à consolider ses parts de marché face à une concurrence fragilisée.

Pas de hausse de prix pour l’iPhone 18 ?

La situation sur le marché des semi-conducteurs est tendue. Les fabricants de puces privilégient désormais la production de mémoire pour les serveurs d’intelligence artificielle, créant une pénurie pour les composants destinés aux smartphones (LPDDR et NAND). Cette distorsion de l’offre a entraîné une augmentation des prix de 10 à 25 % par rapport à l’année dernière. Apple, qui renégocie ses contrats chaque trimestre (là où ce fut tous les six mois auparavant), s’attend à une nouvelle hausse dès le deuxième trimestre de 2026, similaire à celle déjà encaissée en début d’année.

Cependant, la puissance financière d’Apple lui offre un avantage décisif. Contrairement à d’autres marques qui ne propose pas d’intelligence artificielle et qui peinent à sécuriser leurs approvisionnements même en payant le prix fort, Apple est capable de verrouiller des volumes importants. Ming-Chi Kuo souligne que cette position de force permet au fabricant d’iPhone d’utiliser le chaos du marché à son avantage : sécuriser les puces, encaisser le surcoût temporaire sur ses marges brutes et se rattraper ultérieurement grâce aux revenus générés avec ses services (Apple Music, iCloud, etc).

Le précédent de l’iPhone 17 comme modèle

Cette politique de stabilité tarifaire n’est pas nouvelle. Apple avait déjà réussi à contenir les prix de l’iPhone 17 malgré des pressions similaires. Le modèle de base était resté affiché à 799 dollars aux États-Unis, tandis que la version Pro avait augmenté de 100 dollars, justifiés par le doublement du stockage minimum à 256 Go. En France, les utilisateurs ont même bénéficié d’une baisse de prix. En effet, l’iPhone 17 de 256 Go coûtait 969 euros au lancement contre 1 099 euros pour l’iPhone 16 avec le même stockage. Pour l’iPhone 17 de 512 Go, le prix est de 1 219 euros contre 1 349 euros pour son prédécesseur.

L’analyste prévoit donc que le prix de départ de l’iPhone 18 restera inchangé « autant que possible ». La direction d’Apple pourrait d’ailleurs aborder ce défi logistique lors de la présentation de ses résultats financiers le 29 janvier, couvrant le premier trimestre fiscal 2026 (ce qui correspond à la période octobre-décembre 2025 dans notre calendrier).