Tous les iPhone 16 avec la puce A18 et les iPhone 16 Pro avec la puce A18 Pro embarquent 8 Go de RAM, comme l’a confirmé Johny Srouji, le vice-président des technologies matérielles chez Apple. Cette information avait déjà été dévoilée grâce à Xcode.

Apple confirme les 8 Go de RAM pour tous les iPhone 16

Johny Srouji a accordé une interview à Geekerwan pour notamment évoquer les 8 Go de RAM dans tous les iPhone 16. Cela change des années précédentes où le fabricant restait toujours discret sur la quantité de la mémoire vive de ses smartphones. Mais cette année, il y a Apple Intelligence et il faut au moins 8 Go de RAM pour faire tourner l’IA. Cela explique d’ailleurs pourquoi les iPhone 15 Pro/Pro Max peuvent utiliser l’IA et non les iPhone 15/15 Plus, sachant que les premiers ont 8 Go de RAM là où les seconds ont 6 Go de RAM.

Lors de l’interview, Johny Srouji a déclaré :

Notre objectif est de créer les meilleurs produits et d’offrir à l’utilisateur la meilleure expérience possible. En ce qui concerne Apple Intelligence, la DRAM en est un aspect. Lorsque nous examinons ce que nous créons, qu’il s’agisse de puce, de matériel ou de logiciel, nous ne voulons pas gaspiller à bien des égards. Nous disposons d’un grand nombre de données qui nous indiquent ce qui va permettre d’activer une certaine fonctionnalité, et Apple Intelligence est l’une de ces fonctionnalités très, très importantes que nous voulons activer. Nous examinons différentes configurations, tant pour le calcul que pour la bande passante et la capacité de la mémoire. Ensuite, nous faisons le bon compromis et trouvons l’équilibre le plus judicieux. Ainsi, Apple Intelligence est une fonctionnalité majeure qui nous a amenés à penser qu’il fallait passer à 8 Go. Cela dit, les 8 Go seront extrêmement utiles pour d’autres applications, notamment les jeux, les jeux haut de gamme et les jeux de type AAA. Je pense donc que cela sera vraiment, vraiment bénéfique. L’autre chose à garder à l’esprit, et c’est l’un des avantages d’avoir le logiciel, la puce et le produit entièrement intégrés, c’est que l’équipe logicielle, notre excellente équipe logicielle, optimisera non seulement le calcul, mais aussi l’empreinte mémoire de chaque application. Ainsi, il n’y a pas de gaspillage de mémoire. Nous examinons donc tous ces compromis et nous finissons par déterminer ce qui est le plus judicieux, et les 8 Go étaient le choix le plus parfait pour nous.

Une optimisation pour le processeur

Il y a aussi le cas du processeur. Apple reste avec 6 cœurs pour les puces A18 des iPhone 16, là où des smartphones Android peuvent en proposer davantage. Mais Johny Srouji assure que les processeurs d’Apple restent les meilleurs sur le marché parce qu’il y a une véritable optimisation.