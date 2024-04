Un nouveau leak de l’incontournable Sonny Dickson en montre (un peu) plus sur les prochaines gammes d’iPhone 16 et 16 Pro. Le leaker vient en effet de publier un cliché censé dévoiler la prochaine gamme d’iPhone 16 et les tailles d’écran pour chacun des quatre modèles. Outre que les tailles d’écran indiquées sur la photo ne font que confirmer ce que l’on sait déjà, soit 6,1/6,7 pouces pour l’iPhone 16/16 Plus et 6,3/6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro/Pro Max, le leak est aussi l’occasion de constater qu’il n’y aura pas de gros changements cette année concernant les blocs photo (pas de capteurs plus gros à priori).

On note aussi que les futurs modèles Pro et Pro Max semblent un peu plus larges que leurs prédécesseurs. ce qui signifie peut-être que la batterie bénéficiera d’un peu plus de capacité (et donc d’un peu plus d’autonomie pour le mobile). Bref, pas grand chose tout de même à se mettre sous la dent, même s’il est toujours bon de constater que les rumeurs de ces derniers mois/semaines n’étaient pas du vent. Les nouvelles gammes d’iPhone 16/16 Pro seront présentées lors de la traditionnelle keynote de septembre.