TSMC a commencé à prévenir ses principaux clients, dont Apple, d’une nouvelle vague de hausses de prix qui pourrait avoir un impact sur le coût des futurs iPhone. Si une augmentation générale se profile, c’est surtout le passage à la gravure en 2 nm qui menace de faire exploser la facture.

Une augmentation à deux vitesses pour les processeurs d’Apple

Selon le leaker coréen yeux1122, TSMC prévoirait d’appliquer une augmentation de prix de 8 à 10 % dès l’année prochaine sur tous ses processus de fabrication avancés sous la barre des 5 nm. Cette mesure toucherait directement une large gamme de puces Apple, des puces A16 à A19 (iPhone) et M3 à M5 (Mac et iPad).

Cependant, le véritable choc proviendrait de la future puce A20 qui devrait logiquement arriver avec les iPhone 18 l’an prochain et qui sera probablement la première à être massivement produite en 2 nm. Pour ce nouveau processus de gravure, TSMC aurait annoncé un tarif au moins 50 % plus élevé que celui du 3 nm. Cette flambée s’expliquerait par des dépenses d’investissement exceptionnellement lourdes et par une absence de rabais tant que les rendements de production ne sont pas optimisés.

La puce A20 seulement sur les iPhone 18 Pro ?

Cette inflation risque de bouleverser l’économie de l’iPhone. Les fournisseurs estiment que le prix unitaire d’une puce en 2 nm pourrait atteindre environ 280 $. À titre de comparaison, la puce A18 de l’iPhone 16 coûtait environ 45 $, représentant près de 10 % de la facture matérielle totale du smartphone. Une telle augmentation ferait du processeur le composant le plus cher de l’iPhone et pèserait lourdement sur les marges d’Apple si le coût n’est pas répercuté sur le consommateur.

Face à ces coûts, la stratégie d’Apple pourrait évoluer. Le fabricant pourrait décider de réserver la coûteuse puce gravée en 2 nm uniquement à ses modèles les plus chers, comme les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette hypothèse, déjà évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo l’an dernier, renforcerait la segmentation de la gamme et créerait un écart de performance et de prix encore plus marqué entre les différents modèles d’iPhone.