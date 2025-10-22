La puce A20 d’Apple, qui sera dans les iPhone 18 l’année prochaine, serait réellement plus chère à produire. Cette hausse, imposée par le fabricant TSMC, place Apple face à un dilemme qui pourrait impacter directement les clients avec une hausse tarifaire des nouveaux iPhone.

Une hausse de prix pour l’A20… et l’iPhone 18 ?

Le passage au processus de gravure en 2 nm pour les puces a un prix et il s’annonce élevé. Selon le China Times, TSMC a en effet prévenu ses clients, dont Apple est le principal, de s’attendre à des tarifs en hausse d’au moins 50 % par rapport à la gravure en 3 nm, utilisée pour les processeurs actuels d’Apple. Cette augmentation s’explique par les dépenses en capital exceptionnellement importantes qui sont nécessaires pour ce nouveau nœud de gravure et par l’absence de stratégie de remise tant que les rendements de production sont encore à un stade précoce.

Selon les fournisseurs, le prix unitaire des puces mobiles haut de gamme gravées en 2 nm devrait avoisiner les 280 dollars une fois que la production de masse sera lancée. Cela en ferait le composant le plus onéreux de l’iPhone, menaçant de réduire considérablement les marges de profit d’Apple si l’augmentation n’est pas répercutée sur le prix de vente final.

Alors que la puce A18 de l’iPhone 16 coûterait environ 45 dollars, la puce A20 pourrait voir son prix multiplié par plus de six. Le coût matériel total de l’iPhone 16 était de 416 dollars selon les estimations, le processeur représentant environ 10 % de la facture des composants. Une telle augmentation bouleverserait complètement cette structure de coûts.

Cette puce A20 est stratégique car elle devrait être le premier processeur 2 nm disponible à grande échelle. Elle promet des améliorations en matière de performances et d’efficacité énergétique par rapport aux trois générations précédentes de puces (A17, A18 et A19), toutes basées sur le nœud de 3 nm de TSMC. En outre, ce nouveau processeur devrait servir de base aux futures puces M6 pour les Mac.

Vers une gamme d’iPhone 18 à deux vitesses ?

Face à cette explosion des coûts, Apple pourrait être contraint de revoir sa stratégie. Si les rumeurs sur le prix des composants se confirment, une option serait de limiter la puce A20 aux modèles les plus haut de gamme de 2026, à savoir l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Cette hypothèse est renforcée par les déclarations passées. En septembre 2024, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà averti qu’en raison des préoccupations liées aux coûts, il était possible que tous les iPhone 18 ne soient pas équipés d’un processeur 2 nm.