Le coût de fabrication de l’iPhone 18 Pro Max avec 1 To de stockage augmentera de près de 300 dollars par rapport à son prédécesseur, selon une analyse du cabinet Counterpoint Research, sous l’effet combiné de la hausse des prix de la RAM, du stockage et du nouveau processeur A20 Pro plus coûteux avec sa gravure en 2 nm.

Cette envolée des coûts s’explique principalement par deux facteurs techniques. La flambée des prix de la mémoire NAND et RAM pèse lourdement sur la facture globale, une tendance qui touche l’ensemble de l’industrie tech depuis plusieurs mois. Le passage à un nouveau processeur fabriqué en 2 nm accentue cette pression, ce composant plus avancé impliquant également des coûts de fabrication plus élevés que les générations précédentes.

Tous les composants de l’iPhone 18 Pro Max ne suivent pas la même trajectoire tarifaire. L’écran et plusieurs autres composants devraient au contraire voir leur coût diminuer, ce qui compense partiellement la hausse générée par la mémoire et le processeur. Le capteur photo à ouverture variable, une nouveauté technique de ce modèle, entraîne quant à elle une augmentation de coût supplémentaire.

Face à cette hausse du coût de fabrication, Apple devrait répercuter une partie de la charge sur le prix de vente, avec une augmentation moyenne évaluée à 200 dollars. Counterpoint Research précise qu’Apple appliquera cette hausse de manière différenciée selon les capacités de stockage proposées, une tactique qui vise à protéger les marges sur les modèles haut de gamme les plus chers.

Une marge sous pression malgré la hausse des prix

Cette stratégie de prix différenciés ne suffira toutefois pas à préserver intégralement la rentabilité d’Apple sur ce modèle. Counterpoint Research estime que la marge brute de l’iPhone 18 Pro Max restera légèrement inférieure à celle de l’iPhone 17 Pro Max, malgré la répercussion partielle des coûts sur les utilisateurs. Ce phénomène illustre les limites de la capacité d’Apple à absorber une inflation aussi marquée sur ses composants stratégiques.

Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions sur la chaîne d’approvisionnement électronique, où la pénurie de mémoire vive s’est aggravée avec la course mondiale à l’intelligence artificielle qui consomme massivement ces mêmes composants haut de gamme. Apple a déjà appliqué des hausses de prix sur ses Mac, iPad et Vision Pro. Les iPhone et Apple Watch y échappent pour le moment.