Apple poursuit ses recherches sur l’amélioration des mesures physiologiques dans ses appareils portables. Un brevet récemment accordé par l’USPTO (bureau des brevets américain) décrit une méthode destinée à traiter plusieurs signaux électriques issus d’électrodes corporelles tout en limitant l’espace occupé par les composants internes. Une piste particulièrement adaptée à l’Apple Watch, où chaque millimètre compte entre la batterie, l’écran, les capteurs et les circuits sans fil.

Une puce pour regrouper plusieurs signaux biologiques

Le système imaginé par Apple repose sur un composant capable de recevoir plusieurs signaux analogiques provenant d’électrodes sèches, puis de les encoder et de les réunir dans une seule sortie. Le signal combiné est ensuite transmis à une autre puce, chargée de le numériser et de retrouver les données correspondant à chaque électrode.

L’intérêt est double puisqu’il s’agit à la fois de réduire le nombre de connexions nécessaires à l’intérieur de la montre et de préserver la qualité des informations recueillies. Cette architecture pourrait concerner plusieurs types de mesures, dont l’électrocardiogramme, l’activité musculaire, l’activité cérébrale ou bien encore la réponse électrodermale de la peau.

Une réponse aux limites des électrodes sèches

Contrairement aux dispositifs médicaux utilisant un gel conducteur, une montre connectée doit fonctionner avec des électrodes sèches. Plus pratiques au quotidien, elles peuvent toutefois produire des signaux plus faibles ou plus sensibles aux perturbations électriques. Apple prévoit donc des mécanismes de filtrage et une adaptation dynamique de la collecte selon la qualité du signal obtenu.

Le brevet évoque notamment la possibilité d’accorder davantage de temps de mesure aux données les moins nettes, afin d’améliorer leur rapport signal – bruit. De quoi renforcer la fiabilité de futurs relevés de santé sans nécessairement ajouter de nouveaux éléments visibles sur le boîtier.

Un brevet qui ne garantit pas une future fonction

Cette invention ne confirme pas l’arrivée imminente d’un nouveau capteur sur l’Apple Watch, mais montre néanmoins qu’Apple cherche à faire évoluer la technologie de ses outils de suivi de santé. À terme, cette approche pourrait faciliter l’intégration de mesures plus avancées dans des appareils toujours plus compacts, qu’il s’agisse de montres, de bagues connectées ou bien encore d’écouteurs.