Apple a déposé récemment un brevet décrivant un design pour le moins audacieux de l’Apple Watch, la toquante d’Apple intégrant alors un écran pliable et deux capteurs photo. Ces nouveaux composants et fonctionnalités ne nuisent pas ici à la portabilité de l’Apple Watch, et surtout permettent aux utilisateurs de se passer de leur smartphone/iPhone pour certaines tâches. L’écran pliable pourra être déployé pour des activités telles que les appels vidéo, la navigation web ou la messagerie, puis replié lorsque ces fonctionnalités ne seront pas nécessaires. Le concept est tellement radical que l’on peut tout de même se demander dans quelle mesure Apple s’est réellement investi dans le brevet. Il parait en effet peu probable qu’un prototype d’Apple Watch avec écran pliable ait même été envisagé.

Une Apple Watch vraiment multi-fonctions… trop peut-être ?

Le brevet décrit également un mécanisme d’affichage extensible qui pourrait inclure des composants coulissants, articulés ou pivotants, offrant ainsi aux utilisateurs une certaine flexibilité dans l’utilisation du dispositif. En position repliée, la montre afficherait toujours des informations essentielles comme l’heure, les notifications, la météo et les données de santé.