Apple semble faire des des progrès dans le développement d’une technologie embarquée de surveillance de la tension artérielle, comme en témoigne une demande de brevet récemment publiée par l’USPTO. Le brevet décrit un appareil de mesure de la pression artérielle qui utilise une chambre de détection remplie de liquide pour une précision accrue. Ce système vise à surmonter les défis liés à la détection des paramètres de la pression artérielle, tels que les mesures systoliques et diastoliques. L’appareil utilise un système de compression séparé et des capteurs de vibrations pour surveiller le flux sanguin, ce qui permet de mesurer avec précision des paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Cette configuration réduit aussi le bruit et améliore la fiabilité des mesures par rapport aux systèmes à air conventionnels.

Le brevet explore en outre un design modulaire qui peut s’intégrer avec des wearables comme l’Apple Watch ou ou d’autres types d’appareils autonomes. Les composants tels que les pompes, les chambres gonflables et les plaques de support sont conçus pour assurer la stabilité et maintenir la précision de l’ensemble. Le système peut se connecter sans fil à d’autres appareils, y compris des smartphones et des ordinateurs, pour l’analyse et le stockage des données. Apple envisage aussi que sa technologie soit adaptable pour une utilisation sur diverses parties du corps ou intégrée dans des vêtements par exemple. Le brevet est signé par l’ingénieur chevronné Caleb Han,