C’est au mois d’août 2021 qu’Apple a déposé le premier brevet relatif à un système de suivi de l’hydratation pour l’Apple Watch. Ce brevet décrivait une technologie à base d’électrodes sur la surface intérieure du bracelet Apple Watch, l’objectif étant de mesurer le niveau de transpiration afin de récupérer des données susceptibles d’améliorer la santé et la sécurité de l’utilisateur durant les activités physiques. L’Office américain des brevets et des marques (l’USPTO) vient de publier une demande de brevet étendue qui développe cette fonctionnalité, en se concentrant cette fois sur les méthodes permettant de déterminer la teneur en eau corporelle d’un utilisateur.

Le nouveau brevet décrit l’utilisation d’appareils portables, comme l’Apple Watch ou les AirPods, équipés de capteurs optiques destinés à mesurer le taux d’hydratation. Le système comprend un émetteur de lumière et plusieurs détecteurs situés à différentes distances de l’émetteur afin de capturer la lumière réfléchie par la peau de l’utilisateur. En analysant la dégradation de la lumière émise lors de son interaction avec les tissus corporels, l’appareil peut estimer la teneur en eau corporelle de l’utilisateur. Cette technologie est à priori un moyen non invasif de surveiller l’hydratation en dehors de tout cadre clinique. Le maintien d’une bonne hydratation étant crucial pour le bien-être et la santé générale d’un individu, une telle fonction serait un atout de plus pour une Apple Watch déjà bien fournie en fonctions de santé (mesure de la fréquence cardiaque, suivi du sommeil, détection de la fibrillation auriculaire).