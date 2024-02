Le retrait temporaire des Apple Watch Series 9 et Ultra des étals américains n’aura pas vraiment eu l’effet escompté par Masimo. Apple semble moins que jamais disposé à conclure un arrangement financier avec startup de santé, ainsi que l’a confirmé Tim Cook lors de l’annonce des résultats. Le CEO d’Apple a confirmé que les avocats de Cupertino planchaient exclusivement sur l’appel de la décision de l’ITC de reconnaitre la violation de brevets et d’interdire les ventes d’Apple Watch sur le territoire américain. Aucun arrangement ne serait sur la table… pour le moment du moins. Cook semble même prêt à sacrifier la fonction de lecture de saturation en oxygène dans le sang – qui est au copieur de la bataille judiciaire avec Masimo – et rappelle que l’Apple Watch a bien d’autres atouts pour elle.

Pour rappel, les Apple Watch commercialisées en ce moment même aux Etats-Unis ne proposent plus la fonction SpO2, ce qui avait d’ailleurs poussé l’administration des douanes américaines à considérer que l’ITC n’avait plus de raisons d’interdire les ventes d’Apple Watch puisque la fonction relative aux brevets incriminés n’était plus présente dans la toquante. Une simple mise à jour de watchOS avait alors suffi pour retirer la fonction.