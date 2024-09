Voilà qui est assez inattendu au vu du « design » de la chose : Apple a en effet déposé et obtenu un brevet pour un nouvel accessoire qui fonctionne comme une lampe torche et peut être fixé à un bracelet d’Apple Watch ! Ce module d’éclairage fournirait une source de lumière externe, distincte de l’écran de l’Apple Watch, et pourrait aussi être contrôlé via la montre ou directement depuis l’accessoire.

Le module d’éclairage est spécifiquement conçu pour s’attacher à l’Apple Watch ou à son bracelet ; ce dernier pourrait également inclure un bouton pour un contrôle manuel. L’accessoire disposant de sa propre batterie, sa mise en fonction ne devrait donc pas « pomper » sur l’autonomie de l’Apple Watch.

Le brevet d’Apple traite également de la durabilité de cet accessoire lumineux, qui disposerait de joints d’étanchéité pour la résistance à l’eau, et pourrait donc potentiellement servir lors des usages nautiques. Reste une question à ce stade : ce brevet a-t-il réellement une chance d’aboutir à un accessoire commercialisé ? Au vu du design de l’ensemble une fois installé sur le bracelet, on est franchement en droit d’en douter.