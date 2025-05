Le Vision Pro a certes des qualités, mais le confort à l’usage ne fait pas partie des poins forts de l’accessoire. De nombreux utilisateurs de l’Apple Vision Pro rapportent un certain inconfort lors d’une utilisation prolongée, mentionnant même parfois des symptômes tels que la fatigue oculaire, des maux de tête voire des douleurs cervicales. Ces désagréments sont principalement attribués à des facteurs comme le poids de l’appareil, son ajustement difficile, ainsi que l’intensité de l’affichage visuel. Les ingénieurs d’Apple s’attellent déjà à résoudre ces problèmes pour les futures versions, à commencer par le très attendu Vision Pro 2. Plusieurs brevets ont ainsi été déposés afin d’améliorer le confort et l’ajustement du casque, tout en garantissant un suivi oculaire précis pendant toute la durée d’utilisation.

Une récente demande de brevet publiée par l’USPTO (Bureau américain des brevets) décrit un système utilisant des capteurs pour détecter et mesurer des caractéristiques faciales — comme le front, le nez et les joues — afin que l’appareil puisse s’aligner plus précisément sur le visage de l’utilisateur. Plusieurs types des composants sont évoqués, comme des capteurs d’image, de profondeur ou thermiques, l’objectif étant de s’assurer que le casques est positionné sur la tête et le visage de la manière la plus efficace et confortable possible. Cette technologie vise non seulement à améliorer le confort de port, mais aussi à améliorer des fonctions essentielles comme le suivi oculaire et l’alignement des écrans, des points évidemment cruciaux pour une expérience AR/VR sur la durée aussi immersive que sans fatigue.