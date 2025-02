Ce n’est pas une révélation : l’Apple Vision Pro n’est pas le plus confortable des casques XR disponibles sur le marché. L’une des dernières demandes de brevet d’Apple introduit un système de confort avancé pour les casques de réalité augmentée et virtuelle (HMDs). Ce système est conçu pour améliorer l’expérience utilisateur lors d’une utilisation prolongée grâce à un dispositif d’ajustement dynamique du casque. Chaque utilisateur ayant une morphologie faciale unique, le brevet décrit une interface faciale à rigidité variable, capable de s’adapter automatiquement à la forme du visage grâce à un capteur de retour d’information. Ce modificateur de rigidité permet d’ajuster les points de pression afin de réduire l’inconfort lors d’un port prolongé. L’ensemble de fixation comprend un bracelet amovible avec des composants électroniques intégrés ainsi qu’ un bandeau de maintien, garantissant ainsi un ajustement personnalisé. En détectant les points de pression, la fatigue musculaire faciale et jusqu’aux changements de couleur de la peau, le HMD peut aussi modifier activement les zones de contact pour offrir un meilleur confort à long terme !

Apple imagine plusieurs technologies pour réguler la rigidité et la pression du casque. Parmi les solutions envisagées figurent un système de vessie pneumatique, qui se gonfle ou se dégonfle pour répartir la pression, ainsi que des contrôles thermiques utilisant des « chauffages à infrarouges » ou des canaux conducteurs de chaleur pour assouplir des mousses sensibles à la pression. La firme de Cupertino envisage aussi des tendeurs mécaniques, des fluides à viscosité contrôlée magnétiquement ou bien encore des composants à ressorts. Plus simplement (et sans doute plus faisable au plan commercial), les utilisateurs pourraient également ajuster manuellement le dispositif via de simples boutons, molettes voire des commandes mains libres (via des commandes vocales, des mouvements oculaires ou des gestes).