Apple sait que son Vision Pro n’est pas le casque XR le plus agréable du monde à porter. Un brevet récemment déposé décrit un système de cartouche amovible pour les casques de réalité augmentée et virtuelle (HMD), l’objectif étant d’améliorer le confort, les performances et d’offrir une modularité accrue. Cette cartouche peut contenir des composants électroniques essentiels tels que le processeur, la batterie, la mémoire, des capteurs et même des ventilateurs de refroidissement ! Son design compact permet aux utilisateurs de la détacher ou de la repositionner facilement, réduisant ainsi considérablement le poids du casque, sachant que la cartouche représente 25 à 30 % de la masse totale de l’appareil. Une interface d’attache facilite aussi le retrait et la reconnexion. Les utilisateurs peuvent ainsi placer la cartouche dans une poche, sur une table ou l’attacher ailleurs, tout en maintenant une connexion filaire ou sans fil avec le Vision Pro pour un usage sans interruption.

Au-delà de la réduction du poids induite par cette conception modulaire, la cartouche amovible améliorerait l’efficacité du refroidissement grâce à des ventilateurs intégrés dissipant la chaleur du HMD et de la cartouche elle-même. Cette dernière peut également servir de contrôleur en intégrant des éléments d’entrée pour l’interaction et divers capteurs tels que des capteurs visuels, de mouvement, thermiques, audio et capacitifs. Apple envisage en outre d’intégrer un système IMU triangulé à la cartouche, qui, combiné aux capteurs visuels du HMD, permettrait d’interagir avec un clavier virtuel. Voilà qui donne envie, mais qui a bien peu de chances d’être intégré au prochain Apple Vision Pro 2.