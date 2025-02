Un nouveau brevet déposé récemment par Apple suggère que la firme de Cupertino travaille sur son propre contrôleur de jeu externe pour le Vision Pro, en plus donc du du partenariat avec Sony concernant la compatibilité des manettes du PSVR 2 avec le casque d’Apple. Malgré donc ce partenariat (qui n’est pas encore confirmé officiellement), il semble donc qu’Apple envisage toujours de concevoir son propre contrôleur pour le casque.

Un brevet intitulé « Handheld Input Devices » décrit un périphérique à tenir en main (un peu semblable à une Wiimote), doté d’un cordon et équipé de marqueurs visuels (comme des LED infrarouges) pour le suivi des mouvements via une caméra externe. Le brevet décrit indique aussi la présence de capteurs de mouvement et d’une technologie de retour haptique. Sans surprise, les références au jeu vidéo sont très peu nombreuses, ce qui laisse entendre que l’accessoire serait avant tout « marketé » pour d’autres usages.Il est loin le temps où l’Apple II était LA machine des tous premiers gamers… Rien ne dit évidemment que ce brevet débouchera sur une commercialisation, mais il est intéressant de constater qu’Apple a bien envisagé que l’interface oeil-doigt ne soit pas l’unique façon d’interagir avec son casque.