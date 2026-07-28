Après la fuite, Apple officialise « Apple Upgrade », un nouveau programme de location longue durée pour les iPhone, Mac, iPad et Apple Watch. C’est en partenariat avec Klarna et concerne seulement les États-Unis au lancement.

Apple Upgrade pour louer son appareil

Ce programme de leasing, disponible sur l’Apple Store en ligne, dans l’application Apple Store et dans les Apple Store physiques, « permet aux clients d’acquérir encore plus facilement les produits Apple qu’ils adorent grâce à une formule de location adaptée à leurs besoins », indique Apple.

Avec Apple Upgrade, les clients ont le droit à des paiements sur 12 ou 24 mois pour les iPhone et Apple Watch, et de 24 et 36 mois pour les Mac et iPad. Dans le détail, la location de l’iPhone débute à 17,99 $/mois, celle de l’Apple Watch à 11,99 $/mois, celle du Mac à 24,99 $/mois et celle de l’iPad à 11,99 $/mois. Naturellement, le vrai prix payé tous les mois dépend du modèle choisi, du stockage et d’autres éléments.

Voici quelques exemples de prix :

iPhone 17 Pro 256 Go (1 099 $) : 31,99 $/mois pour une location de 24 mois ou 45,99 $/mois pour une location de 12 mois

31,99 $/mois pour une location de 24 mois ou 45,99 $/mois pour une location de 12 mois Apple Watch Series 11 (399 $) : 11,99 $/mois pour une location de 24 mois ou 21,99 $/mois pour une location de 12 mois

11,99 $/mois pour une location de 24 mois ou 21,99 $/mois pour une location de 12 mois iPad Pro 256 Go (1 199 $) : 24,99 $/mois pour une location de 36 mois ou 31,99 $/mois pour une location de 24 mois

24,99 $/mois pour une location de 36 mois ou 31,99 $/mois pour une location de 24 mois MacBook Pro 16 Go de RAM/1 To de stockage (1 999 $) : 38,99 $/mois pour une location de 36 mois ou 53,99 $/mois pour une location de 24 mois

Lorsqu’ils s’inscrivent pour la première fois au programme Apple Upgrade, les clients peuvent réduire encore davantage leurs mensualités de location en échangeant leur appareil actuel via le programme de reprise d’Apple. Ils peuvent également bénéficier de 3 % en Daily Cash lorsqu’ils règlent leurs mensualités avec l’Apple Card.

À noter que le lancement d’Apple Upgrade entraîne la fin de l’iPhone Upgrade Program.

Que se passe-t-il à la fin du terme ?

Vient maintenant une question : que se passe-t-il une fois toutes les mensualités payées ? Apple indique qu’à la fin de la durée du contrat de location, les clients peuvent passer à un appareil de dernière génération, l’acheter en un seul versement ou simplement le restituer et quitter le programme. Dans l’application Klarna, ils peuvent suivre l’ensemble de leurs informations relatives au contrat de location, notamment leur calendrier de facturation et les paiements restants. Les clients peuvent aussi souscrire à l’assurance AppleCare pour protéger leurs produits, ce qui facilite encore davantage la restitution de leur appareil actuel et le passage à un nouveau modèle.

Enfin, peut-on s’attendre à voir le programme Apple Upgrade en France et dans les autres pays à l’avenir ? Apple ne dit rien pour le moment, la disponibilité se fait uniquement aux États-Unis.