Dès aujourd’hui, Apple étend son assurance AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol pour l’iPad et l’Apple Watch. Bien que cette option soit pour le moment réservée aux États-Unis, elle devrait prochainement être disponible en France et dans les autres pays.

Une couverture étendue pour l’iPad et l’Apple Watch

Avec AppleCare+ proposant la couverture en cas de perte ou de vol, les utilisateurs bénéficient d’une couverture pour deux incidents de vol ou de perte par an. Cette offre inclut également la réparation illimitée pour les dommages accidentels. Pour l’iPad, le prix commence à 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Quant à l’Apple Watch, il est possible d’opter pour un abonnement à 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an. Cette protection s’ajoute à l’AppleCare classique, qui couvre les pannes et les réparations.

Jusqu’à présent, AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol était uniquement disponible pour l’iPhone. En revanche, l’iPad et l’Apple Watch ne bénéficiaient que de la couverture standard d’AppleCare+ pour les réparations. Avec cette nouveauté, les utilisateurs de ces appareils peuvent désormais se protéger contre le vol ou la perte, un ajout qui pourrait s’avérer essentiel pour ceux qui dépendent de ces produits au quotidien.

Pour l’instant, des appareils comme le Mac, l’Apple TV, les AirPods, le HomePod et l’Apple Vision Pro ne bénéficient pas de cette couverture. Il est possible qu’Apple élargisse cette option à l’avenir, mais rien n’a été officiellement confirmé pour le moment.

Pour rappel, Apple a également annoncé cette semaine AppleCare One. Il s’agit d’un pack qui permet d’assurer plusieurs appareils à la fois. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.