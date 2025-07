Apple vient de dévoiler AppleCare One, une nouvelle formule qui permet aux utilisateurs d’assurer plusieurs appareils sous une seule et même offre, simplifiant ainsi la gestion de leurs garanties étendues.

AppleCare One pour plus de simplification

Pour 19,99 $/mois, les clients peuvent protéger jusqu’à trois appareils simultanément. Apple propose également d’ajouter des appareils supplémentaires au tarif de 5,99 $/mois pour chaque produit. Cette approche unifiée offre un service d’assistance centralisé avec l’assistance d’Apple.

Dès demain, les clients américains pourront souscrire à AppleCare One directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac, ou en se rendant dans un Apple Store. Il n’y a pas encore d’information concernant la disponibilité en France et dans les autres pays.

AppleCare One intègre tous les bénéfices d’AppleCare+, notamment les réparations illimitées en cas d’accidents comme les chutes ou les dégâts liquides. Les utilisateurs bénéficient également d’un support prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de services certifiés Apple rapides et pratiques, ainsi que d’une couverture de la batterie.

La nouveauté majeure réside dans l’extension de la protection contre le vol et la perte. Auparavant limitée aux iPhone, cette couverture s’étend maintenant aux iPad et Apple Watch, offrant une protection plus complète de l’écosystème Apple.

Des économies et une gestion simplifiée

Le prix reste identique peu importe les produits couverts. Un client qui assure son iPhone, son iPad et son Apple Watch peut ainsi économiser jusqu’à 11 dollars par mois en comparaison avec les offres AppleCare+ séparées pour chaque appareil.

De plus, Apple propose une flexibilité inédite : les clients peuvent désormais ajouter des appareils âgés de quatre ans maximum, à condition qu’ils soient en bon état. Cette mesure élargit les possibilités de protection, dépassant la fenêtre habituelle de 60 jours pour souscrire à AppleCare+.

La gestion de l’abonnement se veut également plus intuitive. Lorsqu’un client échange un appareil couvert directement auprès d’Apple, l’ancien produit disparaît automatiquement de l’offre AppleCare One et se trouve remplacé par le nouveau. Cette formule mensuelle permet aux utilisateurs de maintenir leur couverture aussi longtemps qu’ils le souhaitent, avec la possibilité d’ajouter ou de retirer des produits à tout moment.