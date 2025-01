Apple vient de présenter l’édition 2025 de son bracelet Black Unity pour l’Apple Watch. Il y a également des fonds d’écran dédiés sur iPhone et iPad (disponibles avec iOS 18.3). Le fabricant ici célèbre le mois de l’histoire des Noirs (Black History Month).

Collection Black Unity 2025 chez Apple

À l’occasion du lancement de la collection, Apple a apporté son soutien à plusieurs organisations dont le travail est axé en grande partie sur le rythme, la créativité et l’esprit de communauté. L’Ellis Marsalis Center for Music de La Nouvelle-Orléans, le Battersea Arts Centre de Londres, la Music Forward Foundation de Los Angeles, l’Art Gallery of New South Wales de Sydney et le National Museum of African American Music de Nashville, dans le Tennessee, comptent parmi ces organisations subventionnées. En soutenant ces organisations, Apple dit poursuivre son engagement de longue date à démultiplier les opportunités économiques, éducatives et créatives au sein de diverses communautés à travers le monde.

Dans son communiqué, Apple indique :

Les équipes créatives d’Apple composées de personnes noires et alliées ont travaillé ensemble pour concevoir le design de cette nouvelle collection. La collection Unité en rythme mêle les couleurs du drapeau panafricain : le noir, le vert et le rouge. La Boucle Sport Black Unity arbore un motif tissé original caractérisé par des enchevêtrements de boucles créant un effet lenticulaire qui dévoile le vert à l’une et l’autre extrémité de chaque boucle. Lorsque le bracelet est porté, les couleurs semblent ondoyer en passant du rouge au vert au gré des mouvements du poignet, laissant apparaître des nuances de jaune, comme par magie.

De plus, le cadran Unité en rythme assorti arbore des chiffres spécialement dessinés formés par des lignes de couleur rouge, verte et jaune entremêlées. Le cadran réagit au gyroscope, ce qui signifie que lorsque l’utilisateur lève le poignet pour regarder l’heure, les lignes s’animent pour transformer le motif abstrait en chiffres. Lorsque le cadran Unité en rythme est utilisé, l’Apple Watch émet des sons rythmés à chaque heure et demi-heure.

La Boucle Sport Black Unity est disponible à la commande sur l’Apple Store en ligne dès aujourd’hui, et sera disponible dans les Apple Store à partir de cette semaine au prix de 49€.