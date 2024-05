Apple lève le voile sur l’édition 2024 de son bracelet Pride pour l’Apple Watch. Il est accompagné par des fonds d’écran dynamiques sur iPhone et iPad.

Bracelet Pride 2024 pour l’Apple Watch

Voici comment Apple présente son bracelet Pride 2024 :

Le nouveau bracelet boucle unique tressée Pride Edition évoque la force et la beauté des communautés LGBTQ+ avec un design vibrant et fluorescent inspiré de plusieurs drapeaux de la fierté, et comporte une patte gravée au laser sur laquelle on peut lire « PRIDE 2024 ». Les couleurs noir et marron symbolisent les communautés noires, hispaniques et latines, ainsi que les personnes touchées par le VIH/sida, tandis que les teintes rose, bleu clair et blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.

Ce qui dit Apple sur les fonds d’écran dynamiques :

Le nouveau cadran de montre Pride Radiance et les fonds d’écran iOS et iPadOS apportent des couleurs audacieuses et symboliques à l’Apple Watch, à l’iPhone et à l’iPad. Signe d’espoir, de force et de fraternité pour les communautés LGBTQ+, les faisceaux de lumière brillent sur un fond sombre et s’empilent les uns sur les autres pour représenter l’impact éternel de l’activisme LGBTQ+ et son rôle dans l’éclairage de la voie vers une plus grande égalité pour les générations futures.

Le bracelet Pride 2024 pour l’Apple Watch sera disponible à l’achat à compter du 22 mai sur le site d’Apple et via l’application Apple Store. Le prix sera de 99€. Il sera disponible en 41 et 45 mm. Aussi, on retrouvera le bracelet dans les Apple Store physiques dès le 22 mai aux États-Unis et au Canada, et dès le 23 mai dans les autres pays.

Quant aux fonds d’écran, ils seront disponibles avec iOS 17.5, iPadOS 17.5 et watchOS 10.5. Apple dit que les mises à jour seront « bientôt » disponibles, sans pour autant communiquer une date précise. Il est possible que ce soit le 7 mai, après la keynote où les nouveaux iPad seront annoncés.