Le 7 mai, Apple organisera une keynote « Let Loose » pour annoncer de nouveaux iPad Pro et iPad Air, mais quelle sera la durée de l’évènement ? Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la présentation se fera en 35 minutes environ.

Cette durée de 35 minutes serait donc similaire à la keynote Scary Fast qui a eu lieu en octobre dernier pour la présentation des nouveaux MacBook Pro et iMac. Ce rendez-vous avait duré 30 minutes.

Le fait que la nouvelle keynote ait une durée proche d’une demi-heure n’est en soi pas si surprenant. En effet, les rumeurs indiquent qu’Apple annoncera de nouveaux iPad Pro, iPad Air et accessoires comme une nouvelle version de l’Apple Pencil. Il ne faudrait pas s’attendre à davantage d’annonces.

Il est possible que le produit qui occupe le plus de temps soit l’iPad Pro. En effet, la nouvelle tablette va passer sur un écran OLED. Ce sera une première pour les tablettes d’Apple. Aussi, elle embarquerait la puce M4. Ce serait donc le premier produit avec ce processeur, ce qui implique une présentation détaillée. Les Mac l’auront aussi, mais plus tard dans l’année.

La keynote d’Apple pour le 7 mai sera sous forme de vidéo pré-enregistrée et débutera à 16 heures (heure française). Ça change de d’habitude, sachant que les évènements Apple ont traditionnellement lieu à 19 heures. Cela étant dit, la keynote d’octobre pour Halloween avait eu lieu… à 1 heure du matin. Apple semble faire des expérimentations pour ses « petits » évènements.