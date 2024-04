Apple annoncera son nouvel iPad Pro le 7 mai lors d’une keynote et il pourrait bien embarquer la puce M4. En effet, les rumeurs avaient jusqu’à présent évoqué le choix du la puce M3, mais Mark Gurman indique aujourd’hui que cela ne devrait pas être le cas.

Puce M4 plutôt que M3 pour l’iPad Pro de 2024

Il y a déjà eu des informations au sujet de la puce M4, mais les rumeurs avaient jusqu’à présent indiqué qu’elle ferait ses débuts avec les Mac d’ici quelques mois. Aujourd’hui, on apprend qu’elle devrait en réalité débarquer en premier sur le nouvel iPad Pro.

Gurman indique :

Apple présentera la tablette comme son premier appareil doté d’une véritable intelligence artificielle et affirmera qu’à partir de ce moment, chaque nouveau produit sera un appareil doté d’intelligence artificielle. Tout cela, bien sûr, en réponse à l’engouement pour l’IA qui a balayé l’industrie technologique au cours des deux dernières années.

Le nouvel iPad Pro avec son écran OLED et donc la puce M4 sera annoncé le 7 mai prochain lors d’une keynote Apple. Et le 10 juin, soit un mois plus tard, Apple tiendra la WWDC 2024 où il y aura notamment la présentation d’iOS 18 pour iPhone et iPadOS 18 pour iPad. Il y a donc fort à parier qu’iPadOS 18 mettra en avant des fonctionnalités propres à l’IA qui seront progressivement disponibles au fil des mois. Reste à voir quelles fonctionnalités seront prêtes dès le lancement le 7 mai.

D’autre part, il est bon de noter que la conférence du mois de mai sera aussi l’occasion d’avoir la présentation de l’iPad Air de 6e génération. Ce modèle devrait avoir la puce M2 (présente dans l’actuel iPad Pro) et deux tailles d’écran : 10,9 et 12,9 pouces.