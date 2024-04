Nous savons déjà que les nouveaux iPad Pro annoncés le 7 mai auront le droit à des écrans OLED et Apple va visiblement miser sur la qualité. Ce sont « de loin les meilleurs écrans OLED pour tablettes sur le marché » selon l’analyste Ross Young, qui est bien renseigné au sujet d’Apple.

Les écrans OLED pour l’iPad Pro s’appuieront sur la technologie LTPO, proposeront le support du 120 Hz avec ProMotion, un empilement en tandem et un amincissement du verre qui permettront d’obtenir des écrans très fins et légers. Cela offrira une luminosité plus importante, une autonomie étendue et une longue durée de vie pour la tablette.

Apple proposera toujours deux tailles pour son iPad Pro. Il y aura un modèle de 11,1 pouces et un autre de 12,9 pouces. Les deux variantes auront des bordures plus fines autour de l’écran et un design général qui sera lui aussi plus fin. Par exemple, l’épaisseur du modèle de 11,1 pouces serait de 5,1 mm, contre 5,9 mm sur le modèle équivalent aujourd’hui. Pour sa part, le nouveau modèle de 12,9 pouces aurait une épaisseur de 5 mm, contre 6,4 mm aujourd’hui. La différence est notable ici.

La keynote d’Apple sera l’occasion de découvrir les nouveaux iPad Pro, iPad Air, Apple Pencil et clavier Magic Keyboard. Ce sera le 7 mai à partir de 16 heures (heure française).