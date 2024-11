Apple annonce son évènement shopping pour le Black Friday 2024 qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre. Il permettra d’avoir jusqu’à 150€ en carte cadeau.

Voici dans le détail les offres d’Apple pour le Black Friday 2024 :

iPhone : jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 15, d’un iPhone 14 ou d’un iPhone SE.

Mac : jusqu'à 150€ en carte cadeau à l'achat d'un MacBook Air 15 pouces (M3), d'un MacBook Air 13 pouces (M3) ou d'un MacBook Air 13 pouces (M2).

iPad : jusqu'à 100€ en carte cadeau à l'achat d'un iPad Pro, d'un iPad Air ou d'un iPad (10e génération).

Apple Watch : 50€ en carte cadeau à l'achat d'une Apple Watch SE.

AirPods : jusqu'à 75€ en carte cadeau à l'achat d'AirPods Max, d'AirPods Pro 2 ou d'AirPods 4.

TV & Maison : jusqu'à 50€ en carte cadeau à l'achat d'une Apple TV 4K ou d'un HomePod.

Beats : jusqu'à 50€ en carte cadeau à l'achat d'un produit Beats Studio Pro, Beats Solo 4 Wireless, Beats Solo Buds, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Pill ou Beats Flex.

Accessoires : 25€ en carte cadeau à l'achat d'un Magic Keyboard, d'un Apple Pencil Pro, d'un Apple Pencil (2e génération), d'un Magic Keyboard Folio, d'un Smart Folio pour iPad Pro, d'un Smart Folio pour iPad Air ou d'un Smart Folio pour iPad (10e génération).

La carte cadeau tout-en-un d’Apple peut être utilisée pour l’achat de produits, de services par abonnement comme Apple Music et Apple TV+, d’applications de l’App Store, de contenus de l’iTunes Store comme des séries et des films, de stockage iCloud+ et bien plus encore.